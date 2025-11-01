4 ноября, 16:32
4 ноября, 09:01
НовостиСобытие

Фестиваль детских спектаклей в Пскове откроется постановками из Челябинска и Калмыкии.

Государственный театр кукол «Джангар» представит спектакль заслуженной артистки Калмыкии Зои Хонхолджиновой «Ёжичек». Постановка полна добрых визуальных образов, всевозможных звуков и приятной музыки. Главный герой — Ёжик — мечтает о дружбе, но его колючие иголки пугают лесных зверей. Эта история напоминает нам о том, что каждый из нас нуждается в понимании и принятии, и что иногда нужно время, чтобы разглядеть доброту близкого человека, даже если первое впечатление может быть обманчивым. 12 спектаклей-конкурсантов, отобранных экспертным советом, будут показаны в Пскове зрителям, гостям фестиваля и высокому жюри. «Кроха-фест» охватит творчество театров больших и малых городов России, профессиональных государственных театров и негосударственных проектов.

