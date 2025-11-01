Экипаж из Калмыкии в составе Давида Бараева и Мингияна Будыева успешно выступил на шестом этапе Чемпионата России по ралли-рейдам «Тихий Дон», заняв почетное второе место.

Напомним, что на предыдущем этапе — Баха «Холмы России» — спортсмены показали блестящие результаты:

• 🥇 1 место в зачете «Холмы России»

• 🥉 3 место в Чемпионате России

• 🥉 3 место в абсолютном зачете

Эти победы принесли калмыцкому экипажу звание кандидатов в мастера спорта. Сейчас, занимая 5-е место в общем рейтинге, у спортсменов есть все шансы на присвоение звания мастеров спорта.

Следующий, седьмой этап Чемпионата России пройдет в нашей столице — в Элисте!