4 ноября, 09:06
НовостиСобытие

"Межкультурный диалог и сохранение традиций: современные тенденции".

Под таким названием в Элисте состоялся Международный научно-практический семинар. Его участники — сотрудники Центра калмыцкого языка, краеведы, культурологи, музыковеды, эксперты. К обсуждению заявленной темы в онлайн-формате подключились представители из других регионов России, а также стран СНГ. Цель семинара — укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей посредством диалога и эффективной коммуникации между представителями различных культур.

