Сегодня «Динамо-Элиста» провела динамичную утреннюю тренировку и поздравила земляков с Днём народного единства.

На тренировке отрабатывали броски по воротам и технику владения шайбой.

Лучшим игроком дня стал Дмитрий Дроботов — его уверенная игра и самоотдача задали настроение всей команде.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков и команда «Динамо-Элиста» поздравляют всех с Днём народного единства:

«Дорогие земляки! В сплочённости и дружбе народов — сила России. Верьте в Калмыкию, любите Родину!»

Видео: ХК Динамо - Элиста