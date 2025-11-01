Сегодня «Динамо-Элиста» провела динамичную утреннюю тренировку и поздравила земляков с Днём народного единства.
На тренировке отрабатывали броски по воротам и технику владения шайбой.
Лучшим игроком дня стал Дмитрий Дроботов — его уверенная игра и самоотдача задали настроение всей команде.
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков и команда «Динамо-Элиста» поздравляют всех с Днём народного единства:
«Дорогие земляки! В сплочённости и дружбе народов — сила России. Верьте в Калмыкию, любите Родину!»
