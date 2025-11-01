4 ноября, 23:29
4 ноября, 15:52
НовостиСобытие

Участники СВО поздравили соотечественников с Днём народного единства: «Народов много — Родина одна!»

«Я — калмык, я — русский, я — чуваш, я — башкир, я — татарин, я — бурят, я — даргинец», — звучат голоса бойцов, напоминая о силе многонационального братства.

На передовой, подчёркивают военные, нет места раздорам — здесь важны верность Родине, взаимовыручка и готовность защищать страну плечом к плечу.

«Наша сила — в единстве, вере друг в друга и любви к Отечеству. Именно это делает нас непобедимыми», — говорят участники СВО.

Видео: Народный фронт | Республика Калмыкия

