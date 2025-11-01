4 ноября, 16:32
 10 °C
93,38
80,89
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 ноября, 09:03
НовостиСобытие

В Элисте ввели в эксплуатацию новый дом для переселенцев из аварийного жилья.

В Элисте ввели в эксплуатацию новый дом для переселенцев из аварийного жилья.

В столице Калмыкии завершено строительство 44-квартирного здания. Его общая площадь составляет 2175,9 кв. м.

Новый дом возведен в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанной на 2023–2030 годы. В настоящее время ведется работа по заключению договоров мены. Всего в новом доме будут проживать 144 человека.

И. о. министра ЖКХ и энергетики Республики Калмыкия Константин Климентьев отметил: «Программа имеет важное социальное значение и направлена на улучшение жилищных условий населения. Мы прилагаем все усилия для обеспечения активного переселения граждан из аварийного и ветхого жилья».

Фото: МинЖКХ Калмыкии

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия