В Элисте ввели в эксплуатацию новый дом для переселенцев из аварийного жилья.

В столице Калмыкии завершено строительство 44-квартирного здания. Его общая площадь составляет 2175,9 кв. м.

Новый дом возведен в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанной на 2023–2030 годы. В настоящее время ведется работа по заключению договоров мены. Всего в новом доме будут проживать 144 человека.

И. о. министра ЖКХ и энергетики Республики Калмыкия Константин Климентьев отметил: «Программа имеет важное социальное значение и направлена на улучшение жилищных условий населения. Мы прилагаем все усилия для обеспечения активного переселения граждан из аварийного и ветхого жилья».

Фото: МинЖКХ Калмыкии