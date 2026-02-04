В Калмыкии приостановлена работа опасных объектов нефтяной компании.
Смотрите наши видео на YouTube!
Верховный суд республики удовлетворил иск прокуратуры Черноземельского района к ООО «ЕвроСибОйл».
Решение вынесено после проверки, в ходе которой на нефтяных скважинах компании были выявлены грубые нарушения норм промышленной безопасности, создающие угрозу для жизни и здоровья людей. Суд обязал приостановить эксплуатацию объектов до полного устранения всех нарушений. Исполнение решения находится на контроле надзорных органов.
Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия