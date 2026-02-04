5 февраля, 17:19
5 февраля, 12:05
НовостиСобытие

В Калмыкии приостановлена работа опасных объектов нефтяной компании.

В Калмыкии приостановлена работа опасных объектов нефтяной компании.

Верховный суд республики удовлетворил иск прокуратуры Черноземельского района к ООО «ЕвроСибОйл».

Решение вынесено после проверки, в ходе которой на нефтяных скважинах компании были выявлены грубые нарушения норм промышленной безопасности, создающие угрозу для жизни и здоровья людей. Суд обязал приостановить эксплуатацию объектов до полного устранения всех нарушений. Исполнение решения находится на контроле надзорных органов.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

