5 февраля, 12:06
НовостиСобытие

Калмыкия станет участницей торжественного открытия Года единства народов страны.

Старт ему даст масштабный марафон «Россия – семья семей». Сегодня он объединит в Москве, на площадке Национального центра «Россия», свыше четырёх тысяч участников. Марафон продемонстрирует уникальность государства, в котором сотни национальностей живут одной семьёй, сплочённость народов, преемственность традиций и единство граждан. Организаторы предусмотрели прямую трансляцию с места события в интернете.

