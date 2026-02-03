В Калмыкии введут в оборот земли сельхозназначения в трёх районах.

Выполнение кадастровых работ запланировано на участках площадью более 3 тыс. гектаров на территориях Яшкульского, Черноземельского и Малодербетовского муниципальных образований.

«Вовлечённые в оборот земельные участки предоставлены органами местного самоуправления фермерам для развития и расширения фермерских хозяйств», — отметил Тимур Гаваев.

Мероприятия проводятся благодаря реализации госпрограммы по эффективному вовлечению в оборот земель и развитию мелиоративного комплекса Калмыкии. Она позволила за три года вернуть в оборот 19 тыс. га наделов сельскохозяйственного назначения на территории республики. Они расположены в Яшкульском, Кетченеровском, Яшалтинском, Ики-Бурульском и Малодербетовском районах.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии