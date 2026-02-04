В Октябрьском районе ветеран специальной военной операции Александр Трясцын обеспечен комплектом адаптивной одежды.
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Военнослужащий получил тяжёлое ранение с последующей ампутацией конечности при выполнении боевой задачи.
После обращения в фонд «Защитники Отечества» за ветераном закреплён социальный координатор. Специалист оказывает содействие в оформлении документов на высокотехнологичное протезирование, получение тренажёра и адаптацию жилья.
Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия