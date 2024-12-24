В Калмыкии Национальная библиотека имени А.М. Амур-Санана подготовили подборку публикаций, посвященную дню рождению писателя Александра Фадеева.

Александр Фадеев прожил сложную и прекрасную жизнь, и она несколько была связана с Калмыкией. По предложению Александра Алекскандровича 8-ой писательский пленум был приурочен к празднованию юбилея калмыцкого эпоса «Джангар» и состоялся в Элисте.

Юрий Иванов, научный сотрудник Литературного музея писал в своей статье: «…В личной библиотеке автора «Молодой гвардии» бережно хранились книги, напоминавшие ему об этом большом празднике – юбилее «Джангара»: юбилейное издание «Джангара» на русском языке, вышедшее в Москве в 1940 году и сборник статей «Джангариада», изданный в Элисте в том же юбилейном году».

На страницах республиканской изданий печатались статьи, посвященные А. Фадееву. Это воспоминания А. Сусеева о встречах с ним, статьи народных поэтов Калмыкии А. М. Джимбиева и Е. А. Буджалова. Также интересна заметка В. Церенова «Он был очарован «Джангаром», напечатанная в 2002 году в газете «Утро Калмыкии».

В национальной библиотеке хранится перевод рассказа А. Фадеева «Сашко» из романа «Молодая гвардия». Автор перевода М. Тюлюмджиев.

Фото: Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана