Детское кресло или «суррогат»: цена иллюзии

Статистика ДТП: большинство аварий с детьми происходит вблизи дома. Поездка «на 5 минут» не гарантирует безопасности, а тканевые «треугольники» и бескаркасные кресла — лишь опасная имитация защиты.

В чем риск? У «заменители» нет жесткого каркаса и боковой защиты. "Треугольник" задирает ремень на живот ребенка, а бескаркасное кресло при ударе просто рвется, что ведет к повреждению внутренних органов и перелому позвоночника.

Защита — это каркас! Только сертифицированное автокресло или бустер правильно фиксируют ребенка и защищают голову.

Госавтоинспекция Республики Калмыкия призывает: Сэкономленные на безопасности деньги не вернут жизнь ребенка, ставшего жертвой беспечности взрослых.

Помните: дети — самые незащищённые участники движения!

Штрафы (ч. 3 ст. 12.23 КоАП):

• водители — 5 000 руб.;

• должностные лица — 50 000 руб.;

• юрлица — 200 000 руб.

Выбирайте безопасность!

#ПДД #Калмыкия #БезопасностьДетей #Автокресло