В Калмыкии в республиканской школе шахмат новогодний состоялся турнир, приуроченный к национальному празднику «Зул».

Соревнования прошли по правилам блиц-шахмат: 11 туров, швейцарская система, контроль времени -3 минуты плюс 2 секунды на ход.

В шахматном турнире преобладали неимоверная скорость, напряжение и накал страстей.

Первое место завоевал Александр Утнасунов, у Санана Сюгирова – второе место, третье место занял Виктор Поддубный.

Также были вручены специальные награды в различных номинациях. Среди юношей награжден Эрдни Сангаджигоряев, из девушек - Полина Эльзатеева, среди ветеранов - Анатолий Шамаков, из сельских участников награда вручена Батыру Мутулову.

Фото: Федерация шахмат Калмыкии