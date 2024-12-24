В Калмыкии в республиканской школе шахмат новогодний состоялся турнир, приуроченный к национальному празднику «Зул».
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Соревнования прошли по правилам блиц-шахмат: 11 туров, швейцарская система, контроль времени -3 минуты плюс 2 секунды на ход.
В шахматном турнире преобладали неимоверная скорость, напряжение и накал страстей.
Первое место завоевал Александр Утнасунов, у Санана Сюгирова – второе место, третье место занял Виктор Поддубный.
Также были вручены специальные награды в различных номинациях. Среди юношей награжден Эрдни Сангаджигоряев, из девушек - Полина Эльзатеева, среди ветеранов - Анатолий Шамаков, из сельских участников награда вручена Батыру Мутулову.
Фото: Федерация шахмат Калмыкии