Госслужащие разного уровня в России становятся более компетентными и ориентированными на служение стране и людям

Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС, передает ТАСС. Вместе с этим идет и ценностное развитие системы, где приоритетом выступает патриотизм служащих. Изменения в государственной службе видят и сами граждане. По данным ВЦИОМ, 36% респондентов отмечают, что за последние годы госслужащие стали более патриотичными, и противоположного мнения придерживается только 17%. Также 47% опрошенных считают, что госслужащие стали более компетентными, и только 23% сказали, что нет. Открытость, профессионализм и патриотизм — это элементы целостной модели, доказавшей свою жизнеспособность в условиях сложных внутренних и внешних вызовов. Россия становится сильнее, и управленческая система вместе с ней.