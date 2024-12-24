В Элисте полицейские установили личность подозреваемой в совершении кражи в сетевом магазине

Участковые в столице получили сообщение о краже от работников сетевого магазина детских товаров и игрушек.

Было установлено, что женщина совершила хищение из торгового зала магазина товара на сумму 5 тысяч рублей и скрылась в неизвестном направлении. По данному факту сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело.

В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции личность и местонахождение подозреваемой в краже были установлены. Ею оказалась 24-летняя местная жительница, которая в содеянном созналась.

Фото: МВД Калмыкия