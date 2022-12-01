В этом году в Юстинском РМО отремонтируют 3 школы

Руководитель муниципалитета Геннадий Очиров провел рабочее совещание с директорами образовательный учреждений, которые подлежат капитальному ремонту – это Харбинская, Юстинская школы и Цаганаманская гимназия.



Уже ведутся подготовительные работы, определены места временного размещения детей на этот период для продолжения учебного процесса. Глава района отметил, что объекты должны быть сданы в намеченный срок.