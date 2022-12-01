25 января, 09:57
Неравнодушные жители Сарпинского района оказали помощь участникам специальной военной операции
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Сотрудники администрации доставили мобилизованным специальные средства, оборудование, лекарства, теплые вещи, продукты питания.
Сотрудники администрации доставили мобилизованным специальные средства, оборудование, лекарства, теплые вещи, продукты питания.
В сборе гумпомощи военнослужащим активное участие приняли жители района, главы крестьянско – фермерских хозяйств и многие другие.