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25 января, 09:57
Новости

Неравнодушные жители Сарпинского района оказали помощь участникам специальной военной операции

Неравнодушные жители Сарпинского района оказали помощь участникам специальной военной операции

Сотрудники администрации доставили мобилизованным специальные средства, оборудование, лекарства, теплые вещи, продукты питания.

В сборе гумпомощи военнослужащим активное участие приняли жители района, главы крестьянско – фермерских хозяйств и многие другие.

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