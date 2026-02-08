10 февраля, 16:44
 -7 °C
92,01
77,65
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 февраля, 13:41
НовостиСобытие

В эти дни торжественное открытие Года единства народов России проходит и в районах, и в калмыцкой столице.

В Элистинском политехническом колледже, где обучаются представители 14 национальностей из разных регионов страны, праздничная программа явилась яркой иллюстрацией культурного многообразия. Мероприятие состоялось и в Сарпинском, и в Октябрьском РМО. В исполнении творческих коллективов прозвучали песни разных народов. Единство народов — это сила, основанная на дружбе, взаимоуважении и общей судьбе, несмотря на различия в культуре и языках. Так считают многонациональные семьи, которых немало в республике.

📼С ними познакомилась Бадма Харлуева.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия