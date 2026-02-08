В эти дни торжественное открытие Года единства народов России проходит и в районах, и в калмыцкой столице.

В Элистинском политехническом колледже, где обучаются представители 14 национальностей из разных регионов страны, праздничная программа явилась яркой иллюстрацией культурного многообразия. Мероприятие состоялось и в Сарпинском, и в Октябрьском РМО. В исполнении творческих коллективов прозвучали песни разных народов. Единство народов — это сила, основанная на дружбе, взаимоуважении и общей судьбе, несмотря на различия в культуре и языках. Так считают многонациональные семьи, которых немало в республике.

📼С ними познакомилась Бадма Харлуева.