10 февраля, 13:45
«Домик для птиц».

Заповедник «Черные земли» объявляет республиканский конкурс скворечников. Природа степного края уникальна и прекрасна, но её хрупкая экосистема нуждается в особой заботе. Многие виды птиц, которые помогают сдерживать насекомых-вредителей и радуют окружающих своими песнями, сталкиваются с нехваткой мест для гнездования. В степи естественных укрытий – дуплистых деревьев – не так много. Как отмечают организаторы, развешивая скворечники, мы не просто помогаем птицам, а создаем «жилье» для наших пернатых соседей, поддерживая экологический баланс и прививая любовь к родному краю. Между тем конкурсу уже дан старт. Скворечник должен быть не только красивым и оригинальным, но прежде всего функциональным, удобным и безопасным для птиц!

