Новые водопроводные и сети отведения проложат ещё на трёх улицах Элисты.

Работа ведётся по проекту «Инициативное бюджетирование», в котором элистинцы всё активнее принимают участие. В этом году городской муниципалитет совместно с жителями реконструирует водопроводные и канализационные сети по улице Хочинова, а на улицах Байрта и Седкл проложат новую канализационную систему. Благодаря софинансированию жителей в столице продолжится строительство детских площадок.

Фото: Город Элиста

