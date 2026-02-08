Новые водопроводные и сети отведения проложат ещё на трёх улицах Элисты.

Работа ведётся по проекту «Инициативное бюджетирование», в котором элистинцы всё активнее принимают участие. В этом году городской муниципалитет совместно с жителями реконструирует водопроводные и канализационные сети по улице Хочинова, а на улицах Байрта и Седкл проложат новую канализационную систему. Благодаря софинансированию жителей в столице продолжится строительство детских площадок.

Фото: Город Элиста