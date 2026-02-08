️39-летний житель Лаганского района осуждён на 7 лет колонии строгого режима.

Суд установил, что в октябре 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс своему родственнику ножевое ранение в ходе конфликта. Полученная травма привела к значительной кровопотере и смерти потерпевшего на месте происшествия.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде отбывания срока в колонии строгого режима.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия