️39-летний житель Лаганского района осуждён на 7 лет колонии строгого режима.
Смотрите наши видео на YouTube!
Суд установил, что в октябре 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс своему родственнику ножевое ранение в ходе конфликта. Полученная травма привела к значительной кровопотере и смерти потерпевшего на месте происшествия.
С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде отбывания срока в колонии строгого режима.
Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия