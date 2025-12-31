В Элисте задержан мужчина по подозрению в краже банковской карты

В полицию обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже и несанкционированном списании более 4 тысяч рублей после знакомства в кафе.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали 37-летнего жителя города, ранее неоднократно судимого. Подозреваемый признал, что похитил карту и расплачивался ею в магазинах и кафе, после чего выбросил.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкии