22 октября, 07:29
НовостиСобытие

В Элисте перед судом предстанет женщина, обвиняемая в коммерческом подкупе

В Элисте перед судом предстанет женщина, обвиняемая в коммерческом подкупе

Следственное управление СК России по Республике Калмыкия завершило расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Элисты. Ей предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

По данным следствия, в период с 4 июня по 4 июля 2024 года обвиняемая передала генеральному директору автошколы 18 500 рублей в качестве коммерческого подкупа. Денежные средства были предназначены для получения свидетельства о профессии водителя категории «В» без прохождения обучения и проверки знаний, с последующим оформлением водительского удостоверения.

Расследование по уголовному делу завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото и видео: Следком Калмыкии

