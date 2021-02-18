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12 марта, 12:38
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В Элисте откроется приют для бездомных животных

В Элисте откроется приют для бездомных животных

В Элисте откроется приют для бездомных животных. Об этом сообщают в столичной администрации. Муниципалитет предлагает два варианта земельных участков в северной промзоне. После окончательного определения территории начнутся процедурные мероприятия по приведению ее в сответствие с генпланом и правилами землепользования.

Следующий шаг - проведение конкурса на разработку проектно-сметной документации и дальнейшее строительство питомника. На сегодняшний день составлена дорожная карта подготовительных работ.

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