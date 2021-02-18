В Элисте откроется приют для бездомных животных. Об этом сообщают в столичной администрации. Муниципалитет предлагает два варианта земельных участков в северной промзоне. После окончательного определения территории начнутся процедурные мероприятия по приведению ее в сответствие с генпланом и правилами землепользования.

Следующий шаг - проведение конкурса на разработку проектно-сметной документации и дальнейшее строительство питомника. На сегодняшний день составлена дорожная карта подготовительных работ.