В Яшкульском районе в настоящее время продолжается заливка лиманов

Пока луга постепенно покрываются водой из Чограйского водохранилищ, механизаторы своими силами готовят технику к ответственному сезону.

Все основные массивы лиманного орошения на территории Яшкульского района размещены в зоне действия Черноземельской обводнительно-оросительной системы. С целью получения потенциально возможного урожая и сохранения естественного травостоя необходимо соблюдать оптимальные параметры затопления лиманных угодий.

Также, в Яшкульском районе силами федеральных служб и Калммелиоводхоза проведена очистка каналов Черноземельского магистрального канала. Всего 36 километров.