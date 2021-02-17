10 марта, 15:52
В Яшкульском районе в настоящее время продолжается заливка лиманов
Пока луга постепенно покрываются водой из Чограйского водохранилищ, механизаторы своими силами готовят технику к ответственному сезону.
Все основные массивы лиманного орошения на территории Яшкульского района размещены в зоне действия Черноземельской обводнительно-оросительной системы. С целью получения потенциально возможного урожая и сохранения естественного травостоя необходимо соблюдать оптимальные параметры затопления лиманных угодий.
Также, в Яшкульском районе силами федеральных служб и Калммелиоводхоза проведена очистка каналов Черноземельского магистрального канала. Всего 36 километров.
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