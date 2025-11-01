На территории заповедника «Чёрные земли» развернулась настоящая битва за лидерство.

Чёрные грифы и белоголовые сипы, прилетевшие на летовку с Кавказских гор, устроили потасовку за самую высокую точку в степи — глинобитный остов старой стены.

Эти величественные птицы — воплощение противоречивой гармонии. С одной стороны, они сотрудничают, выслеживая добычу на обширных территориях. С другой — постоянно соперничают за лучшие места у добычи, удобные присады и теперь — за символическую «вершину» в степи.

К сожалению, прежние обитатели этого места — домовые сычи — с появлением крупных конкурентов вынуждены были переселиться в более спокойные уголки заповедника.

Видео: Заповедник "Черные земли"