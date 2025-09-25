27 сентября, 09:57
 9 °C
97,68
83,61
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 сентября, 06:33
НовостиСобытие

Сегодня особый праздник, наполненный детским смехом и добрыми словами. День воспитателя и всех дошкольных работников России.

Сегодня особый праздник, наполненный детским смехом и добрыми словами. День воспитателя и всех дошкольных работников России.

Именно эти люди создают атмосферу комфорта и делают пребывание ребенка в учреждении полезным и интересным. А проект «От сердца к сердцу» детского сада №7 признан лучшей социальной практикой России.

Победа во всероссийском конкурсе «Будущее – это мы» подтвердила высокую значимость разработки педагогов и родителей. В рамках проекта прошли более сорока благотворительных акций. Участники оказывали помощь ветеранам, многодетным семьям и военнослужащим. И не раз отправляли гуманитарный груз на передовую. Реализация мероприятий через конкретные добрые дела приобщает детей к традиционным ценностям.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия