Сегодня особый праздник, наполненный детским смехом и добрыми словами. День воспитателя и всех дошкольных работников России.

Именно эти люди создают атмосферу комфорта и делают пребывание ребенка в учреждении полезным и интересным. А проект «От сердца к сердцу» детского сада №7 признан лучшей социальной практикой России.

Победа во всероссийском конкурсе «Будущее – это мы» подтвердила высокую значимость разработки педагогов и родителей. В рамках проекта прошли более сорока благотворительных акций. Участники оказывали помощь ветеранам, многодетным семьям и военнослужащим. И не раз отправляли гуманитарный груз на передовую. Реализация мероприятий через конкретные добрые дела приобщает детей к традиционным ценностям.