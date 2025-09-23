24 сентября, 15:37
 25 °C
99,04
83,35
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 сентября, 11:54
НовостиСобытие

Сотрудниками уголовного розыска Элисты задержан преступник, находящийся в федеральном розыске за причинение тяжкого вреда здоровью

Сотрудниками уголовного розыска Элисты задержан преступник, находящийся в федеральном розыске за причинение тяжкого вреда здоровью

Совместными усилиями сотрудников уголовного розыска Элисты и Росгвардии задержан 23-летний житель Целинного района, разыскиваемый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Преступление было совершено во время конфликта между знакомыми, когда подозреваемый нанес потерпевшему телесные повреждения, после чего скрылся.

Злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания УМВД России по г. Элисте.

Фото: МВД Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия