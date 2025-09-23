Сотрудниками уголовного розыска Элисты задержан преступник, находящийся в федеральном розыске за причинение тяжкого вреда здоровью

Совместными усилиями сотрудников уголовного розыска Элисты и Росгвардии задержан 23-летний житель Целинного района, разыскиваемый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Преступление было совершено во время конфликта между знакомыми, когда подозреваемый нанес потерпевшему телесные повреждения, после чего скрылся.

Злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания УМВД России по г. Элисте.

Фото: МВД Калмыкия