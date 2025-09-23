В рамках III Международного буддийского форума в Национальном музее имени Н.Н. Пальмова откроется экспозиция «Калмыцкие буддийские шедевры из музеев Санкт-Петербурга».
Выставка, поддержанная грантом Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, представит редкие артефакты из собраний Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея, Кунсткамеры и Института восточных рукописей РАН.
Экспонаты раскроют богатство буддийского культурного наследия калмыцкого народа через священные тексты, ритуальные предметы и произведения искусства.
Фото: Буддийский фонд.рф