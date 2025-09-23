24 сентября, 12:08
 23 °C
99,04
83,35
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 сентября, 09:00
НовостиСобытие

В рамках III Международного буддийского форума в Национальном музее имени Н.Н. Пальмова откроется экспозиция «Калмыцкие буддийские шедевры из музеев Санкт-Петербурга».

В рамках III Международного буддийского форума в Национальном музее имени Н.Н. Пальмова откроется экспозиция «Калмыцкие буддийские шедевры из музеев Санкт-Петербурга».

Выставка, поддержанная грантом Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, представит редкие артефакты из собраний Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея, Кунсткамеры и Института восточных рукописей РАН.

Экспонаты раскроют богатство буддийского культурного наследия калмыцкого народа через священные тексты, ритуальные предметы и произведения искусства.

Фото: Буддийский фонд.рф

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия