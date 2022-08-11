Сиротам и оставшимся без попечения родителей жителям Калмыкии вручили ключи от квартир

Их приобрел на средства из специализированного жилищного фонда Минстрой при поддержке Прокуратуры республики. Мероприятие с торжественным вручением ключей прошло в рамках федеральной программы "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда".



"От всей души поздравляем новоселов с получением ключей от долгожданной квартиры! Обеспечение жильем этой категории граждан - приоритетная задача, и мы последовательно реализуем ее в республике" - отметили в профильном ведомстве.



Фото из телеграм-канала Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства РК.