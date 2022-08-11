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2 сентября, 17:28
НовостиСоциальная политика

Сиротам и оставшимся без попечения родителей жителям Калмыкии вручили ключи от квартир

Сиротам и оставшимся без попечения родителей жителям Калмыкии вручили ключи от квартир
Их приобрел на средства из специализированного жилищного фонда Минстрой при поддержке Прокуратуры республики. Мероприятие с торжественным вручением ключей прошло в рамках федеральной программы "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда".

"От всей души поздравляем новоселов с получением ключей от долгожданной квартиры! Обеспечение жильем этой категории граждан - приоритетная задача, и мы последовательно реализуем ее в республике" - отметили в профильном ведомстве.

Фото из телеграм-канала Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства РК.
 
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