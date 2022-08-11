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2 сентября, 20:44
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В Калмыкии пройдет фестиваль-конкурс среди домбристов

В Калмыкии пройдет фестиваль-конкурс среди домбристов

Посвящен он памяти легенды калмыцкой культуры - народной артистки Калмыкии Булгун Манджураковой, которая ушла из жизни год назад. В этом году ей исполнилось бы 95 лет.

К участию в конкурсе приглашаются школьники и студенты учебных заведений Калмыкии. В составе жюри - профессиональные артисты и исполнители, педагоги музыкальных специализаций. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте Колледжа искусств имени П. О. Чонкушова. Прием заявок продлится до 17 сентября.

Гала-концерт и торжественное награждение победителей конкурса домбристов, посвященного 95-летию народной артистки Республики Калмыкия Булгун Манджураковой, состоится 1 октября в Государственном концертном зале БУ РК "Калмгосфилармония им. А.Н. Манджиева".

Фото с сайта Правительства РК.

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