В Калмыкии пройдет фестиваль-конкурс среди домбристов

Посвящен он памяти легенды калмыцкой культуры - народной артистки Калмыкии Булгун Манджураковой, которая ушла из жизни год назад. В этом году ей исполнилось бы 95 лет.



К участию в конкурсе приглашаются школьники и студенты учебных заведений Калмыкии. В составе жюри - профессиональные артисты и исполнители, педагоги музыкальных специализаций. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте Колледжа искусств имени П. О. Чонкушова. Прием заявок продлится до 17 сентября.



Гала-концерт и торжественное награждение победителей конкурса домбристов, посвященного 95-летию народной артистки Республики Калмыкия Булгун Манджураковой, состоится 1 октября в Государственном концертном зале БУ РК "Калмгосфилармония им. А.Н. Манджиева".



Фото с сайта Правительства РК.