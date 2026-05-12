13 мая, 12:28
НовостиСобытие

В Элисте полиция задержала подозреваемого в ножевом ранении

В дежурную часть Управления МВД России по г. Элисте поступило сообщение из медучреждения. С ножевым ранением был доставлен 59-летний житель Целинного района.

Прибывший наряд установил: во время совместного распития спиртного между потерпевшим и его знакомым возник конфликт. Подозреваемый нанёс удар ножом и скрылся.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили местонахождение нападавшего. Им оказался 64-летний житель Целинного района. Мужчина задержан, вину признал.

Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ — умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

Фото: МВД Калмыкии

