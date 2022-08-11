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2 сентября, 16:04
НовостиПамять

Сегодня в стенах Элистинского политехнического колледжа состоялась линейка «Памяти жертв Беслана»

Сегодня в стенах Элистинского политехнического колледжа состоялась линейка «Памяти жертв Беслана»

18 лет назад ясное сентябрьское утро в школе №1 североосетинского городка всколыхнуло всю страну и стало днем скорби. В один момент праздник превратился в трагедию. Вооруженная банда из 32 человек захватила в заложники более 1300 взрослых и детей. Днем 3 сентября в школе прогремел взрыв. Началась паника, многие из заложников пытались бежать, боевики открыли по убегавшим огонь. На их защиту встали войска спецназа. Своими телами они закрывали детей и взрослых от пуль, погибая при этом сами. Жертвы этого теракта огромны: 394 человека,155 из них - дети.

Память о павших студенты образовательного учреждения почтили минутой молчания. На митинге выступил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института комплексных исследований аридных территорий Олег Северцев.

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