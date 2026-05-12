  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 мая, 13:56
НовостиСобытие

В Элисте завершились Дни культуры Индии «Бхарат Утсав»

В Элисте завершились Дни культуры Индии «Бхарат Утсав»

На несколько дней город стал площадкой для знакомства с искусством, традициями и творчеством Индии. Для жителей и гостей столицы работали разнообразные культурные пространства.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков подчеркнул:

«Нас всегда связывали исторические, культурные, духовные связи. Отношения между странами носят привилегированный характер. Об этом постоянно говорят лидеры государств – Президент России Владимир Владимирович Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Гордимся тем, что можем вносить свой вклад в развитие этих отношений, чтобы они приносили благополучие народам двух стран».

Делегацию Индии на мероприятии возглавила директор Совета по культурным связям (ICCR) госпожа Нандини Синглой. Праздник индийской культуры вызвал широкий интерес у жителей и гостей степной столицы.

Фото: Алдар Лиджиков

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия