8 мая, 15:35
НовостиГород

Новые правила сдачи экзаменов на права: что изменится с 12 мая 2026 года и 1 марта 2027 года.

С 12 мая сокращаются сроки допуска к практической части экзамена: после успешной сдачи теории у выпускника автошколы будет 60 дней (вместо 180) для прохождения практики. При этом, если за полгода не сдать практику — придётся заново сдавать теорию.

За использование гаджетов, справочных материалов и иных средств хранения информации во время экзамена его результаты аннулируют, а следующую попытку разрешат только через 12 месяцев.

С 1 марта 2027 года:

• медицинские справки для экзамена будут оформляться в электронном виде и передаваться в федеральный реестр — бумажные версии предъявлять не потребуется;

• экзаменационные помещения оснастят системами аудио- и видеорегистрации с сохранением данных и полным охватом рабочих мест участников.

Будьте в курсе изменений — готовьтесь к экзаменам по новым правилам!

