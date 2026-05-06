7 мая, 16:19
НовостиСобытие

В Постпредстве Республики в рамках акции переданы «Синие платочки Победы».

Их вручат ветеранам Великой Отечественной войны в ходе праздничных мероприятий в калмыцкой столице и районах. Мероприятие реализуется благотворительным фондом «Русская земля» под руководством Анны Даниловой и направлено на сохранение исторической памяти о вкладе женщин в Победу, а также на укрепление традиционных ценностей и преемственности поколений. Синий платочек — символ женской верности, надежды и веры в Победу. За годы проведения акция объединила более миллиона участников в России и за её пределами, став значимой патриотической инициативой.

