10 тысяч вызовов отработала скорая помощь Калмыкии за первый квартал 2026 года

За три месяца специалисты Республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф выезжали к пациентам 9 996 раз. Из них 2 386 вызовов — к детям, в том числе 191 — к малышам до одного года.

Бригады ежедневно оказывают экстренную и неотложную помощь: от ухудшения самочувствия до тяжёлых травм и чрезвычайных происшествий.

Отдельное внимание — дорожно-транспортным происшествиям. За первый квартал в городе зафиксировано 29 ДТП. Во всех случаях бригады прибывали на место в течение 20 минут.

Служба скорой помощи — круглосуточный труд врачей, фельдшеров, диспетчеров и водителей. От их профессионализма и скорости реакции напрямую зависят здоровье и жизни людей.

Фото: Минздрав Калмыкии