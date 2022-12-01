Сильные традиции наставничества – это уверенность в достойном будущем России, написал в своем телеграм-канале Глава Калмыкии Бату Хасиков

Эту и другие темы он обсудил в Пятигорске с будущими наставниками по патриотическому воспитанию вместе с Сергеем Кириенко и губернаторами. На Машуке под эгидой общества "Знание" стартовала программа подготовки педагогов-инструкторов Центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Они начнут работать в 12 регионах страны, включая Калмыкию.



Руководитель региона также добавил: "Уверен, что столь мужественные, ответственные, разносторонние люди как будущие инструктора-педагоги Центров будут ярким ориентиром для нашей молодежи".