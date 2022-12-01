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13 марта, 14:02
Новости

Два проекта некоммерческих организаций из Калмыкии "Страна казачьих забав" и "Saiga tatariсa.Культурный код" стали победителями первого конкурса 2023 года Президентских грантов в области культуры, искусства и креативных индустрий

Два проекта некоммерческих организаций из Калмыкии "Страна казачьих забав" и "Saiga tatariсa.Культурный код" стали победителями первого конкурса 2023 года Президентских грантов в области культуры, искусства и креативных индустрий

Об этом сообщил руководитель республики Бату Хасиков на своих аккаунтах в соцсетях. Отметим, что Президентский фонд культурных инициатив функционирует менее двух лет. За это время организация провела восемь грантовых конкурсов для всех регионов России.

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