13 марта, 14:02
Два проекта некоммерческих организаций из Калмыкии "Страна казачьих забав" и "Saiga tatariсa.Культурный код" стали победителями первого конкурса 2023 года Президентских грантов в области культуры, искусства и креативных индустрий
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Об этом сообщил руководитель республики Бату Хасиков на своих аккаунтах в соцсетях. Отметим, что Президентский фонд культурных инициатив функционирует менее двух лет. За это время организация провела восемь грантовых конкурсов для всех регионов России.