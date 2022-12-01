По апелляционному представлению прокуратуры города суд взыскал с Управления ветеринарии Республики Калмыкия компенсацию морального вреда, причиненного укусом бездомной собаки

Прокуратура города Элисты по обращению матери 2 несовершеннолетних детей провела проверку исполнения законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних.

Установлено, что в июне 2021 года 12-летнего мальчика во дворе дома укусила бездомная собака, а его 7-летняя сестра стала свидетелем происшествия.



Согласно действующему федеральному и региональному законодательству организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев возложена на Управление ветеринарии Республики Калмыкия. В результате бездействия государственного органа, непринятия должных мер по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев несовершеннолетним детям был причинен моральный вред.



Столичная прокуратура обратилась в Элистинский городской суд с исковым заявлением в интересах несовершеннолетних детей к Управлению ветеринарии Республики Калмыкия о взыскании компенсации морального вреда, причиненного уксусом бездомной собаки. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований.



Не согласившись с судебным решением, было принесено апелляционное представление в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Калмыкия, по итогам рассмотрения которого доводы апелляционного представления были признаны обоснованными, судебный акт отменен и с ответчика взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 40 тыс. рублей.