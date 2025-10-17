Семьи Боктаевых из Юстинского района и Корниенко из Элисты вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

Теперь за выход в финал они будут бороться с командами из других регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также Донбасса и Новороссии. Мероприятие состоится с 13 по 16 ноября в Ростове-на-Дону. Главные призы – 60 сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия. Конкурс «Это у нас семейное» – не просто соревнование, это уникальная возможность укрепить семейные узы и взаимопонимание, реализовать совместные мечты и планы, почувствовать гордость за свои успехи и достижения.