Мусор в селе Троицкое убрали. Бытовые отходы, которыми были переполнены контейнерные площадки, вывезло СпецАТХ.

За развитием ситуации в Целинном районе следили наши корреспонденты. Сюжет о том, что жители неделями не могли дождаться, когда уберут кучи мусора, накопившиеся после длинных новогодних праздников, вышел в эфир 6 февраля. Тогда же надзорное ведомство организовало проверку, как осуществляется уборка мусора. Добавлю, что в прошлом году руководителя регионального оператора за нарушение графиков вывоза отходов с территорий населённых пунктов привлекали к административной ответственности со штрафом более 50 тыс. рублей.