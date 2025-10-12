Аккаунт ГТРК Калмыкия в соцсети ВКонтакте вошел в топ-20 рейтинга среди городов с населением 100-250 тысяч.

Рейтинг традиционно провел специализированный телеграм-канал New Media на основе анализа JagaJam, создающего сервисы по работе с данными из соцсетей. По итогам сентября-октября наша страница впервые попала в двадцатку лучших в России сразу трех рейтингов: по суммарному количеству, среднему просмотру одного поста, а также вошла в пятерку лучших по вовлеченности аудитории среди региональных СМИ из городов России.

Уровень вовлеченности аудитории — это один из важнейших показателей для тех, кто ведет социальные сети. Его коэффициент демонстрирует, сколько пользователей взаимодействуют с контентом: ставят лайки, комментируют, репостят или сохраняют публикации.

🥰Спасибо всем, кто остается с нами.

Фото: New Media