7 декабря, 13:07
 3 °C
88,7
76,09
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 декабря, 10:02
НовостиСобытие

Саглара Очирова из Калмыкии завоевала золото на Первенстве России по каратэ.

Саглара Очирова из Калмыкии завоевала золото на Первенстве России по каратэ.

Соревнования проходили в Нижнем Новгороде. Спортсменка одержала победу в возрастной категории 16–17 лет (до 59 кг).

Саглара уже имеет звание кандидата в мастера спорта и ряд значимых достижений: в 2024 году она заняла 2-е место на Первенстве России в Уфе, а в 2025 году — 3-е место на Всероссийских соревнованиях «Кубок Дружбы» в Тольятти.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия