Саглара Очирова из Калмыкии завоевала золото на Первенстве России по каратэ.

Соревнования проходили в Нижнем Новгороде. Спортсменка одержала победу в возрастной категории 16–17 лет (до 59 кг).

Саглара уже имеет звание кандидата в мастера спорта и ряд значимых достижений: в 2024 году она заняла 2-е место на Первенстве России в Уфе, а в 2025 году — 3-е место на Всероссийских соревнованиях «Кубок Дружбы» в Тольятти.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК