7 февраля, 14:39
НовостиСобытие

Сегодня свой 102-й день рождения отмечает ветеран пожарной охраны Калмыкии Матрена Бадмаева.

Матрена Манджиевна родилась 7 февраля 1924 года. В годы Великой Отечественной войны она участвовала в строительстве стратегической железной дороги, а в период депортации трудилась в Красноярском крае. Вернувшись на родину, она одиннадцать лет проработала диспетчером в пожарной части Юстинского района.

Коллектив МЧС по Калмыкии поздравил ветерана с юбилеем, пожелав крепкого здоровья, бодрости духа и заботы близких.

Фото: МЧС Калмыкии

