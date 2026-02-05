7 февраля, 13:11
7 февраля, 10:09
НовостиСобытие

В Калмыкии раскрыта серия краж из сетевых магазинов.

Сотрудники полиции Малодербетовского района задержали четырёх подозреваемых из Волгоградской области. Установлено, что группа молодых людей совершала хищения товаров в феврале 2026 года, а также в 2025 году. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей. Подозреваемые признали вину и пояснили, что планировали сбыть украденное в другом регионе. По факту краж возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Видео: МВД Калмыкии

