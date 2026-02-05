7 февраля, 13:11
7 февраля, 10:07
НовостиСобытие

Хоккейная команда «Х17» в Калмыкии.

Хоккейная команда «Х17» в Калмыкии.

Она названа в память о Валерии Харламове, известном всему миру как «Легенда №17». Инициатор создания этой медийной дружины — дочь знаменитого спортсмена, Бегонита Харламова, которая прибыла в Элисту.

В кинотеатре «Октябрь» для почётных гостей продемонстрировали видеоролики, рассказывающие о республике, её аутентичности, яркости, исторической и культурной ценности. Также состоялся показ документального фильма о Валерии Харламове. В мероприятии приняли участие юные хоккеисты и Глава республики Бату Хасиков.

Сразу после этого в ледовом дворце состоялся товарищеский матч между командами «Джунгар» и «Х17». Это первое подобное противостояние и важный шаг в развитии хоккея в регионе, отметил Бату Хасиков, который защищал честь сборной Калмыкии.

Фото и видео: Министерство физической культуры и спорта РК

