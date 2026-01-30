️Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о длительном нерасселении жильцов аварийного дома в Элисте.
Обращение поступило через официальное сообщество СК в социальной сети.
Здание 1976 года постройки признано аварийным в 2019 году, однако расселение жильцов запланировано только на 2028–2030 годы. В доме отмечаются разрушения несущих конструкций, трещины в стенах и повышенная влажность.
Руководителю следственного управления по Калмыкии поручено предоставить отчёт о проведённых следственных действиях и установленных обстоятельствах дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.