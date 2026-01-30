1 февраля, 13:40
 3 °C
90,47
75,73
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 февраля, 10:23
НовостиСобытие

️Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о длительном нерасселении жильцов аварийного дома в Элисте.

️Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о длительном нерасселении жильцов аварийного дома в Элисте.

Обращение поступило через официальное сообщество СК в социальной сети.

Здание 1976 года постройки признано аварийным в 2019 году, однако расселение жильцов запланировано только на 2028–2030 годы. В доме отмечаются разрушения несущих конструкций, трещины в стенах и повышенная влажность.

Руководителю следственного управления по Калмыкии поручено предоставить отчёт о проведённых следственных действиях и установленных обстоятельствах дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия