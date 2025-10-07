8 ноября, 11:54
8 ноября, 06:50
НовостиСобытие

Сегодня состоится торжественная встреча Донской иконы Божией Матери у храма святого Цесаревича Алексия в Городовиковске.

Божественную литургию возглавит архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан. Он назвал прибытие святыни историческим событием, объединяющим жителей разных национальностей и вероисповеданий. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и с согласия митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия икона будет находиться в республике до 9 ноября.

