Эльзята Левгеева завоевала золото на первенстве Азии.

Блестящий результат показала юная шахматистка из Калмыкии на 19-м первенстве Азии среди школьников в Улан-Баторе.

В финальном турнире по блицу в возрастной категории до 9 лет Эльзята набрала 8 очков из 9 возможных и стала чемпионкой, завоевав золотую медаль!

Всего российская сборная в турнире по блицу взяла 8 наград: 4 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую. По итогам всех дисциплин первенства на счету россиян 20 медалей.

Фото: Школа шахмат Калмыкии